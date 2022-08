Avete mai visto Edoardo, l'unico figlio di Gerry Scotti? Ecco com'è e cosa fa nella vita (Di sabato 27 agosto 2022) Gerry Scotti è uno dei personaggi della televisione più amati in assoluto in Italia. Ma forse non tutti sanno che il suo unico figlio, Edoardo, sta seguendo le orme del padre e gli sta anche dando una mano in alcuni programmi televisivi. Scopriamo qualcosa di più su di lui. Edoardo Scotti è l'unico figlio che Gerry abbia mai avuto in vita sua. Oggi è un uomo di trent'anni, che ha le idee ben chiare in merito a ciò che vuole diventare. Dopotutto, essere il figlio di una personalità così influente nel mondo dello spettacolo ha i suoi vantaggi, è vero. Ma anche gli svantaggi sono da non prendere sottogamba. Purtroppo, essere il "figlio di" costringe ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 27 agosto 2022)è uno dei personaggi della televisione più amati in assoluto in Italia. Ma forse non tutti sanno che il suo, sta seguendo le orme del padre e gli sta anche dando una mano in alcuni programmi televisivi. Scopriamo qualdi più su di lui.è l'cheabbia mai avuto insua. Oggi è un uomo di trent'anni, che ha le idee ben chiare in merito a ciò che vuole diventare. Dopotutto, essere ildi una personalità così influente nel mondo dello spettacolo ha i suoi vantaggi, è vero. Ma anche gli svantaggi sono da non prendere sottogamba. Purtroppo, essere il "di" costringe ...

