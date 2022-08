Auguri Tom Ford, Maestro di eleganza contemporanea (Di sabato 27 agosto 2022) “Vestire bene è una forma di educazione“, ha detto una volta lo stilista e regista nato in Texas il 27 agosto 1961. Questa frase racchiude molto su Tom Ford, icona contemporanea e musa ispiratrice della moda maschile e femminile degli ultimi trent’ anni, che compie oggi 61 anni. Nella New York Anni Ottanta frequenta l’avanguardia artistica del mitico Studio 54 e dopo una fase come attore inizia a studiare architettura. Ma, grazie ad uno stage da Chloé, decide poi di virare verso il fashion. Ford nel Novanta si trasferisce a Milano e raggiunge il successo rilanciando Gucci e in seguito anche Yves Saint Laurent. Tom Ford, gli esordi Nato in Texas, ad Austin, nel 1961, Thomas Carlyle Ford è lontano anni luce da ogni ambiente e cultura legata alla moda, sia americana che internazionale. All’età di undici ... Leggi su velvetmag (Di sabato 27 agosto 2022) “Vestire bene è una forma di educazione“, ha detto una volta lo stilista e regista nato in Texas il 27 agosto 1961. Questa frase racchiude molto su Tom, iconae musa ispiratrice della moda maschile e femminile degli ultimi trent’ anni, che compie oggi 61 anni. Nella New York Anni Ottanta frequenta l’avanguardia artistica del mitico Studio 54 e dopo una fase come attore inizia a studiare architettura. Ma, grazie ad uno stage da Chloé, decide poi di virare verso il fashion.nel Novanta si trasferisce a Milano e raggiunge il successo rilanciando Gucci e in seguito anche Yves Saint Laurent. Tom, gli esordi Nato in Texas, ad Austin, nel 1961, Thomas Carlyleè lontano anni luce da ogni ambiente e cultura legata alla moda, sia americana che internazionale. All’età di undici ...

