Attacchi russi e bombe ucraine: la guerra minaccia la centrale di Zaporizhzhia | Kiev: 377 bambini uccisi dall'inizio dell'invasione russa (Di sabato 27 agosto 2022) Zelensky e Biden chiedono a Mosca di smilitarizzare l'area dell'impianto e restituirne il pieno controllo a Kiev. Medvedev: 'Il gas all'Europa continuerà se la russia non sarà messa alle ...

