Atletica, Tamberi è quinto nell’alto a Losanna: “Sicuro che l’anno prossimo sarà eccezionale” (Di sabato 27 agosto 2022) Losanna – Non la miglior serata per Gianmarco Tamberi a Losanna in Diamond League, alla prima gara dopo il secondo titolo europeo all’aperto conquistato a Monaco. (leggi qui) L’anconetano delle Fiamme Oro ha superato 2,15 e 2,20 senza problemi, prima di arenarsi sulla misura di 2,24, con un quinto posto che lo qualifica per le finali di Zurigo, dove lo scorso anno si laureò vincitore del circuito, all’indomani dell’oro olimpico di Tokyo. E non vola neppure l’altro oro olimpico Mutaz Barshim, che perde dall’irriducibile ucraino Andriy Protsenko per un peccato veniale a 2,20 (2,24 la miglior misura per entrambi). “Mi dispiace non essere riuscito a regalare grandi misure – dichiara Tamberi – anche se in realtà nessuno ce l’ha fatta. Quando si raggiunge un obiettivo importante, come quello del titolo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 27 agosto 2022)– Non la miglior serata per Gianmarcoin Diamond League, alla prima gara dopo il secondo titolo europeo all’aperto conquistato a Monaco. (leggi qui) L’anconetano delle Fiamme Oro ha superato 2,15 e 2,20 senza problemi, prima di arenarsi sulla misura di 2,24, con unposto che lo qualifica per le finali di Zurigo, dove lo scorso anno si laureò vincitore del circuito, all’indomani dell’oro olimpico di Tokyo. E non vola neppure l’altro oro olimpico Mutaz Barshim, che perde dall’irriducibile ucraino Andriy Protsenko per un peccato veniale a 2,20 (2,24 la miglior misura per entrambi). “Mi dispiace non essere riuscito a regalare grandi misure – dichiara– anche se in realtà nessuno ce l’ha fatta. Quando si raggiunge un obiettivo importante, come quello del titolo ...

