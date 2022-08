Atletica, Gianmarco Tamberi: “Sempre complicato tornare dopo aver raggiunto un grande obiettivo” (Di sabato 27 agosto 2022) Non la migliore delle prestazioni per Gianmarco Tamberi ieri in quel di Losanna per la Diamond League 2022; l’azzurro, reduce dal successo agli Europei di Monaco di Baviera nel salto in alto, con conseguente titolo continentale, non è riuscito stavolta ad andare oltre il quinto posto. dopo aver superato quota 2,15 e 2,20 senza troppi problemi (entrambi al primo colpo), l’azzurro si è poi dovuto arrendere nei tentativi di raggiungere 2,24, da qui tre errori consecutivi e dunque il quinto posto finale. L’ucraino Adriy Protsenko ha portato a casa il successo proprio con 2,24. Di seguito, il commento di Gianmarco Tamberi alla sua prestazione nella gara del salto in alto di ieri a Losanna: “Mi dispiace non esser riuscito a regalare grandi misure questa sera (ieri sera, ndr), ma in realtà ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Non la migliore delle prestazioni perieri in quel di Losanna per la Diamond League 2022; l’azzurro, reduce dal successo agli Europei di Monaco di Baviera nel salto in alto, con conseguente titolo continentale, non è riuscito stavolta ad andare oltre il quinto posto.superato quota 2,15 e 2,20 senza troppi problemi (entrambi al primo colpo), l’azzurro si è poi dovuto arrendere nei tentativi di raggiungere 2,24, da qui tre errori consecutivi e dunque il quinto posto finale. L’ucraino Adriy Protsenko ha portato a casa il successo proprio con 2,24. Di seguito, il commento dialla sua prestazione nella gara del salto in alto di ieri a Losanna: “Mi dispiace non esser riuscito a regalare grandi misure questa sera (ieri sera, ndr), ma in realtà ...

Eurosport_IT : BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - Eurosport_IT : Prestazione opaca per Gimbo a Losanna #DiamondLeague | #Losanna | #Atletica | #Tamberi - zazoomblog : Atletica Gianmarco Tamberi: “Sono a Losanna per un’altra sfida e per divertirmi vincere a Monaco è stato importanti… -