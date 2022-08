Atletica, Campionati Mondiali 100 Km: buoni piazzamenti per le azzurre (Di sabato 27 agosto 2022) Quarto posto per la squadra femminile italiana ai Campionati Mondiali della 100 chilometri sulle strade nelle strette vicinanze di Berlino. E un risultato importante è arrivato anche dalla gara individuale, in cui due nostre rappresentanti sono riuscite ad ottenere un piazzamento nelle prime dieci: Silvia Luna ha chiuso ottava con il tempo di 7h29’01”, a circa un minuto dal recod italiano di Monica Casiraghi; nona Federica Moroni, che ha corso in 7h31’45”. Più indietro Ilaria Bergaglio e Lorena Brusamento, che hanno concluso la gara rispettivamente in ventottesima e trentunesima posizione. Per entrambe però la soddisfazione di aver migliorato il proprio record personale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Quarto posto per la squadra femminile italiana aidella 100 chilometri sulle strade nelle strette vicinanze di Berlino. E un risultato importante è arrivato anche dalla gara individuale, in cui due nostre rappresentanti sono riuscite ad ottenere un piazzamento nelle prime dieci: Silvia Luna ha chiuso ottava con il tempo di 7h29’01”, a circa un minuto dal recod italiano di Monica Casiraghi; nona Federica Moroni, che ha corso in 7h31’45”. Più indietro Ilaria Bergaglio e Lorena Brusamento, che hanno concluso la gara rispettivamente in ventottesima e trentunesima posizione. Per entrambe però la soddisfazione di aver migliorato il proprio record personale. SportFace.

