Fantacalcio : UFFICIALE - Hojlund è un nuovo attaccante dell'Atalanta - sportli26181512 : Atalanta, UFFICIALE il colpo Hojlund dallo Sturm Graz: L'Atalanta ha annunciato attraverso i propri canali ufficial… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Rasmus #Højlund è un nuovo giocatore dell'#Atalanta 17mln nelle casse dello #SturmGraz ?? Contratto qu… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Rasmus #Højlund è un nuovo giocatore dell'#Atalanta 17mln nelle casse dello #SturmGraz ?? Contratto qu… - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: @danieletrecca ? -

L'ha abbattuto il muro dello Sturm Graz, che aveva rifiutato diverse offerte di club ... NEWS E TRATTATIVE LIVE ANTONIN BARAK (Fiorentina) dal Veronal'arrivo in maglia viola del ...... a cui farà seguito la sfida ostica all'Olimpico con l'(weekend 17 - 18 settembre). Poi la ... Gioca al nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000! Sfida i ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...