Atalanta, se sarà Borna Sosa l’esterno mancino... sarà un acquisto giusto. Ecco dati e video: cross e assist, che qualità (Di sabato 27 agosto 2022) Siamo entrati nella parte finale del calciomercato estivo, e come prevedibile anche le trattative che vedono coinvolti i club di A hanno subito un’accelerata. Le prime due giornate di campionato sono infatti servite per testare le squadre in impegni sicuramente … Leggi su ecodibergamo (Di sabato 27 agosto 2022) Siamo entrati nella parte finale del calciomercato estivo, e come prevedibile anche le trattative che vedono coinvolti i club di A hanno subito un’accelerata. Le prime due giornate di campionato sono infatti servite per testare le squadre in impegni sicuramente …

keybianconera : @scaribel Juventus, Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio, sono 6, l'ordine non è casuale. In più ci saranno squadre no… - webecodibergamo : Atalanta, se sarà Borna Sosa l’esterno mancino... sarà un acquisto giusto. Ecco dati e video: cross e assist, che q… - RFracico : Sarà in ogni caso molto faticoso. Bene Roma-Helsinki prima dell'Atalanta. Bene anche che dopo le partite con il Bet… - Andrea_DiCarlo : @FabioPaternost1 La 1a giornata sarà tra Udinese e Empoli La 2a giornata sarà tra Empoli e Atalanta La 3a giornata… - zivkomir : RT @edzenon1: @AFGiudice @FabRavezzani In particolare all'inter diventano tutti brocchi, vedi anche Gagliardini. Ma in generale per gli ex… -