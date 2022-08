Atalanta, i convocati di Gasperini per il match contro il Verona: torna Ederson, out Zappacosta (Di sabato 27 agosto 2022) L’Atalanta ha comunicato la lista dei convocati per la gara di domani con il Verona. Prima convocazione per Hojlund, dentro anche Ederson che torna dall’infortunio. Out invece Zappacosta. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Demiral, Hateboer, Maehle, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Toloi, Zortea.Centrocampisti: De Roon, Ederson, Koopmeiners, Malinovskyi, PasalicAttaccanti: Boga, Hojlund, Lookman, Muriel, Zapata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) L’ha comunicato la lista deiper la gara di domani con il. Prima convocazione per Hojlund, dentro anchechedall’infortunio. Out invece. Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.Difensori: Demiral, Hateboer, Maehle, Okoli, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Toloi, Zortea.Centrocampisti: De Roon,, Koopmeiners, Malinovskyi, PasalicAttaccanti: Boga, Hojlund, Lookman, Muriel, Zapata. SportFace.

