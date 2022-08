‘Astrazione come Resistenza’, mostra di Roberto Floreani (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Sarà presentata sabato 3 settembre, alle ore 17.30 alle Antiche Carceri di San Vito al Tagliamento, la mostra ‘Astrazione come Resistenza’ di Roberto Floreani, artista, scrittore e performer. Il progetto espositivo, che replica il titolo e il significato del saggio pubblicato da De Piante Editore nel 2021, nasce dalla necessità di riconoscere il significato salvifico dell’Arte, dopo un lungo periodo di costrizione pandemica e in una situazione odierna di grande difficoltà collettiva. La scelta di realizzarlo in un ex carcere perfettamente conservato (carcere realizzato nel 1839 durante il dominio asburgico) assume quindi l’importante significato della resistenza dell’Arte, rispetto alla prigione materialista in cui la società contemporanea sembra oggi intrappolata, dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Sarà presentata sabato 3 settembre, alle ore 17.30 alle Antiche Carceri di San Vito al Tagliamento, ladi, artista, scrittore e performer. Il progetto espositivo, che replica il titolo e il significato del saggio pubblicato da De Piante Editore nel 2021, nasce dalla necessità di riconoscere il significato salvifico dell’Arte, dopo un lungo periodo di costrizione pandemica e in una situazione odierna di grande difficoltà collettiva. La scelta di realizzarlo in un ex carcere perfettamente conservato (carcere realizzato nel 1839 durante il dominio asburgico) assume quindi l’importante significato della resistenza dell’Arte, rispetto alla prigione materialista in cui la società contemporanea sembra oggi intrappolata, dopo ...

mariateresacip : @CercoMeStessa Chi parla di 'apertura' è davvero miope. Non è nulla. Almeno 'scarpette rosse' era un teologo. Accar… - gipsy1966 : @EttoreGiuliano direi il contrario, Ettore Giuliano: la massa come concetto non esiste, è un'astrazione del pensier… - EntropicBazaar : @valdra76 È chiaro ma NON sono supercazzole: è fatica del concetto, fatica dell'astrazione. Il male sociale non è… - LuigiColline : @MaestroMiyagi3 @muntzer_thomas Il virus è piccolo piccolo, una minaccia invisibile, insomma quasi un'astrazione. C… - dagando : @Valerio864dd In giacca e cravatta con la maglia del Milan in riva al mare. Altro che Hal con il gioco del tris! S… -

'Astrazione come Resistenza', mostra di Roberto Floreani ... alle Antiche Carceri di San Vito al Tagliamento Sarà presentata sabato 3 settembre, alle ore 17.30 alle Antiche Carceri di San Vito al Tagliamento, la mostra 'Astrazione come Resistenza' di Roberto ... Al via After 'A Chiena Jazz a Campagna. ...interazione genera sistemi a livelli crescenti di astrazione. La ragione semantica della musica emerge, nel continuo divenire del "ludus harmonicus", il gioco dell'invenzione e della mutazione, come ... Periodico Daily - Notizie ... alle Antiche Carceri di San Vito al Tagliamento Sarà presentata sabato 3 settembre, alle ore 17.30 alle Antiche Carceri di San Vito al Tagliamento, la mostra 'Resistenza' di Roberto ......interazione genera sistemi a livelli crescenti di. La ragione semantica della musica emerge, nel continuo divenire del "ludus harmonicus", il gioco dell'invenzione e della mutazione,... Sandro Piermarini e l'arte partecipativa a Land Artal Furlo Periodico Daily