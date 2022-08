Ascolti TV | Venerdì 26 agosto 2022. Grand Hotel chiude in crescita (15.5%). La replica di Cavalli di Battaglia 10.6%, quella de Il Terzo Indizio 7.7% (Di sabato 27 agosto 2022) Grand Hotel 3 - Yon González e Amaia Salamanca Nella serata di ieri, Venerdì 26 agosto 2022, su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 1.079.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale 5 Grand Hotel 3 ha raccolto davanti al video 1.601.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Sogni di Grande Nord ha interessato 326.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di 832.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Gli Infedeli ha raccolto davanti al video 775.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 883.000 spettatori con il 7.7% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 27 agosto 2022)3 - Yon González e Amaia Salamanca Nella serata di ieri,26, su Rai1 ladidiha conquistato 1.079.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale 53 ha raccolto davanti al video 1.601.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Sogni die Nord ha interessato 326.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di 832.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Gli Infedeli ha raccolto davanti al video 775.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Iltotalizza un a.m. di 883.000 spettatori con il 7.7% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da ...

