ASCOLTI TV 26 AGOSTO 2022 | CAVALLI DI BATTAGLIA | CHIUDE GRAND HOTEL | CHICAGO MED | TERRA AMARA

(Di sabato 27 agosto 2022)TV 26· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xLinea Verde Estate – xCamper – xTg1 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 + Tg1 Ec. – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xdi– x x x xNon c’è Più Religlione – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – x– xUn Altro Domani – xBeauty and the Billionaire – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – x: Intrighi e Passioni – x x x xTg5 – x Heartland ...

CorriereCitta : Ascolti tv venerdì 26 agosto 2022: Cavalli di battaglia, Grand Hotel Intrighi e Passioni, Chicago Med, dati Auditel… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 25 agosto 2022, Piccoli segreti, grandi bugie15.9%, Grand Hotel 13.6% - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Bene i sorteggi di Champions sul 20: 3.8% - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Del Debbio riparte dall'8.9% - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ieri il secondo episodio di Don Matteo ha toccato il 17.2%, non scalfita Terra Amara (22.9%) -

...voci e indiscrezioni di un possibile addio del comico ed attore alla serie campione d'Don ... Fratelli Caputo/ Anticipazioni puntate 10 e 17in replica: le avventure di Nino e Calogero ...approfondimento House of the Dragon, record disu Hbo negli Usa Nel cast di House of the ...Game of Thrones è approdato in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW lunedì 22. ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Ascolti tv 26 agosto 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...