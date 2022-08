Arrivabene | «Paredes? Stiamo parlando | ma prima è importante realizzare le uscite che vogliamo»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 27 agosto 2022)di Juventus-Roma, ai microfoni di Dazn ha parlato il dirigente della Juventus Maurizio. «E’ giusto ringraziare i tifosi perché in un periodo come questo, dove in tv si parla di crisi, vedere lo stadio pieno è un piacere. Grazie ai tifosi che hanno ripreso a sostenere la squadra. Vedere lo stadio pieno è normale in partite di cartello». Vi aspettate qualcosa in più dalla squadra o le critiche che ci sono state dopo il pareggio contro la Samp sono state eccessive? «Siamo solo alla seconda partita. La pressione vera è nell’infermeria che è piuttosto piena. Cerchiamo di svuotarla presto. Per quanto riguarda la partita contro la Sampdoria, chi ha giocato a calcio sa che queste partite possono capitare. Non è stata una debacle ma un pareggio fuori casa. Dobbiamo andare avanti mostrando tanta umiltà da parte della dirigenza, della squadra e ...