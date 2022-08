Arriva il Laptop tutto OLED: un anticipo di futuro già da fine Agosto col nuovo ASUS (Di sabato 27 agosto 2022) Appuntamento per il prossimo 31 Agosto, alle 14 ora italiana, per l’evento IFA 2022 che si terrà a Berlino e durante il quale ASUS presenterà il suo nuovo Zenbook 17 Fold OLED, un Laptop con display pieghevole da 17,3 pollici, già anticipato durante lo scorso CES di Las Vegas e che ora è pronto a fare il suo ingresso nel mercato. Il nuovo ASUS Zenbook 17 Fold OLED verrà presentato MercOLEDì 31 Agosto prossimo all’IFA 2022 di Berlino – ComputerMagazine.itEra da tempo che ASUS non partecipava ad una fiera in presenza, ed ha scelto di farlo a Berlino, in occasione dell’evento IFA 2022. Oltre alla possibilità di seguire l’evento in loco (per chi ha potuto prenotare la partecipazione fisica), ... Leggi su computermagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Appuntamento per il prossimo 31, alle 14 ora italiana, per l’evento IFA 2022 che si terrà a Berlino e durante il qualepresenterà il suoZenbook 17 Fold, uncon display pieghevole da 17,3 pollici, già anticipato durante lo scorso CES di Las Vegas e che ora è pronto a fare il suo ingresso nel mercato. IlZenbook 17 Foldverrà presentato Mercì 31prossimo all’IFA 2022 di Berlino – ComputerMagazine.itEra da tempo chenon partecipava ad una fiera in presenza, ed ha scelto di farlo a Berlino, in occasione dell’evento IFA 2022. Oltre alla possibilità di seguire l’evento in loco (per chi ha potuto prenotare la partecipazione fisica), ...

