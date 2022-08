Appello di Kiev | ' Petizione per mettere Putin sotto processo'

(Di sabato 27 agosto 2022) Guerra in Ucraina e anche guerra di propaganda: il ministero degli Esteri ucraino ha chiesto alla comunità internazionale di sostenere sulla piattaforma Avaaz la`Metti´:...

menichelli_pina : @fattoquotidiano A. Chi iii??? L'appello a DRAGHI?? MA SE è lui che ci ha portato in questa situazione con le armi… - EnricoFaraboll1 : ?????? Il partito Scholz ha chiesto la fine della fornitura di armi a Kiev e di negoziare una tregua in Ucraina. Seco… - ilfaroonline : Ucraina, nuovo appello del Papa alla pace. L’ira di Kiev: “Un discorso deludente” - ZagorTe46987133 : Nel 2014 – riporta Russia Today – è stato licenziato dall’Università statale di Mosca dopo il suo appello a “uccide… - fisco24_info : Appello leader occidentali alla moderazione a Zaporizhzhia: Telefonata Biden-Scholz-Macron-Johnson: 'Sostegno a Kie… -

Guerra in Ucraina e anche guerra di propaganda: il ministero degli Esteri ucraino ha chiesto alla comunità internazionale di sostenere sulla piattaforma Avaaz la petizione `Metti Putin sotto processo´:...L'del leader ucraino e di Borrell per un intervento Aiea non resta inascoltato ma rimane ... Eaccusa Mosca di voler boicottare un intervento: "Le forze russe stanno cercando di impedire a ...Il ministero degli Esteri ucraino ha chiesto alla comunità internazionale di sostenere sulla piattaforma Avaaz la petizione `Metti Putin sotto processo ...L'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede: "Importanti le relazioni col Vaticano". Salta il colloquio di Bergoglio col patriarca Kirill ...