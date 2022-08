Antonella Clerici negli anni ’90, la riconoscete? Che chicca dagli archivi TV! (Di sabato 27 agosto 2022) Antonella Clerici è senza dubbio uno dei volti più apprezzati dell’intero panorama televisivo. La conduttrice di Legnano è spesso in TV grazie a programmi come E’ sempre mezzogiorno! e The Voice Senior, dove dimostra di sapersela cavare egregiamente anche in contesti molto differenti. La carriera di Antonella Clerici è costellata da conduzioni di successo: i fan la adorano soprattutto per i programmi di cucina – come l’indimenticabile La Prova del Cuoco – ma anche per la sua preparazione sportiva, in particolare quella calcistica. Tra le prime trasmissioni in cui si è fatta largo Antonella Clerici ci sono anche programmi storici come Dribbling e soprattutto Domenica Sprint, dove la conduttrice compariva al fianco di Gianfranco De Laurentiis, venuto a mancare nel 2020 ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 agosto 2022)è senza dubbio uno dei volti più apprezzati dell’intero panorama televisivo. La conduttrice di Legnano è spesso in TV grazie a programmi come E’ sempre mezzogiorno! e The Voice Senior, dove dimostra di sapersela cavare egregiamente anche in contesti molto differenti. La carriera diè costellata da conduzioni di successo: i fan la adorano soprattutto per i programmi di cucina – come l’indimenticabile La Prova del Cuoco – ma anche per la sua preparazione sportiva, in particolare quella calcistica. Tra le prime trasmissioni in cui si è fatta largoci sono anche programmi storici come Dribbling e soprattutto Domenica Sprint, dove la conduttrice compariva al fianco di Gianfranco De Laurentiis, venuto a mancare nel 2020 ...

