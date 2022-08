“Anna Tedesco insieme all’ex di Gemma Galgani”. Tutti sorpresi dalle foto (Di sabato 27 agosto 2022) Anna Tedesco, ve la ricordate? Storica protagonista di UeD, da tempo si è allontanata dal dating show di Maria De Filippi ma è comunque rimasta nel cuore dei telespettatori, che continuano a seguirla sui social. Quando era in studio la ex dama si è sempre distinta come antagonista di Gemma Galgani e ora a questo proposito è uscito un nuovo gossip. O meglio, sono uscite delle foto che ritraggono Anna Tedesco con una vecchia conoscenza di Gemma Galgani. foto che hanno subito fatto il giro del web e fatto chiacchierare i fan di UeD. Insomma, per farla breve anche con il programma in vacanza, la torinese viene presa di mira. Anna Tedesco, le foto con l’ex di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 agosto 2022), ve la ricordate? Storica protagonista di UeD, da tempo si è allontanata dal dating show di Maria De Filippi ma è comunque rimasta nel cuore dei telespettatori, che continuano a seguirla sui social. Quando era in studio la ex dama si è sempre distinta come antagonista die ora a questo proposito è uscito un nuovo gossip. O meglio, sono uscite delleche ritraggonocon una vecchia conoscenza diche hanno subito fatto il giro del web e fatto chiacchierare i fan di UeD. Insomma, per farla breve anche con il programma in vacanza, la torinese viene presa di mira., lecon l’ex di ...

Ariel48536344 : RT @Marghe0855: @disciplinaonore @anna_giu1 @GiuseppeConteIT La signorina Meloni dovrebbe dare le dimissioni per la pubblicazione del video… - leonardopisani1 : 24 agosto 1834 a Moliterno #Basilicata nasce Michele Tedesco (+ #Napoli, 1917) Nato da Giacomo e Anna Racioppi, si… - Aio_Ben : RT @Marghe0855: @disciplinaonore @anna_giu1 @GiuseppeConteIT La signorina Meloni dovrebbe dare le dimissioni per la pubblicazione del video… - PrudenzanoAnton : Quando il sogno non tradisce la realtà Riscoprire Anna Seghers, scrittrice dell'esilio, grande voce del novecento… - Marghe0855 : @disciplinaonore @anna_giu1 @GiuseppeConteIT La signorina Meloni dovrebbe dare le dimissioni per la pubblicazione d… -