Andrea | autistico | e quel tombino che continua a farlo soffrire Il papà | ' Ho scritto al sindaco e a Zaia | ma ho dovuto cambiare casa'

Basterebbe solo sistemare un tombino , per rendere più felice la vita di, un ragazzo di 28 anni con la sindrome di Asperger , forma lieve nell'ambito dei disturbi dello spettro. Il giovane, a ogni passaggio di auto sul tombino, vive un profondo disagio, ...... in quel periodo, da parte del ministro della GiustiziaOrlando. Ma, ad oggi, non credo ... Nella sua classe aveva legato molto con un compagno. Quando i genitori dovettero spiegargli ... Andrea, autistico, e quel tombino che continua a farlo soffrire. Il papà: «Ho scritto al sindaco e a Zaia, ma Basterebbe solo sistemare un tombino, per rendere più felice la vita di Andrea, un ragazzo di 28 anni con la sindrome di Asperger, forma lieve nell’ambito dei disturbi dello ...Un lieto fine per il piccolo Alessandro. Il bambino autistico di 9 anni ha finalmente trovato un istituto scolastico disposto ad ospitarlo. Dopo essersi trasferito da Modena ad Afragola, nel napoletan ...