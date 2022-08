Alluvioni in Pakistan, quasi mille morti a causa delle inondazioni: l’acqua invade città e paesi – Video (Di sabato 27 agosto 2022) “Una crisi umanitaria di proporzioni epiche”. Il governo pachistano ha definito così le conseguenze di ciò che sta accadendo nel Paese, colpito da giorni da Alluvioni ed esondazioni, che hanno causato causato quasi mille morti. Tra le vittime si contano 343 bambini. Il Balochistan, tagliato fuori dal resto del Paese dopo il crollo del principale ponte ferroviario, e il Sindh le due regioni più colpite. In quest’ultima si è recato in visita il neo premier Shehbaz Sharif, riferiscono i media locali, per assistere alle operazioni di soccorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) “Una crisi umanitaria di proporzioni epiche”. Il governo pachistano ha definito così le conseguenze di ciò che sta accadendo nel Paese, colpito da giorni daed esondazioni, che hannototo. Tra le vittime si contano 343 bambini. Il Balochistan, tagliato fuori dal resto del Paese dopo il crollo del principale ponte ferroviario, e il Sindh le due regioni più colpite. In quest’ultima si è recato in visita il neo premier Shehbaz Sharif, riferiscono i media locali, per assistere alle operazioni di soccorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tg3web : In Pakistan una gigantesca emergenza umanitaria legata alle alluvioni. Quasi mille morti e 3 milioni di sfollati. - fffitalia : Mentre in Italia si discute di rigassificatori sì o no, la crisi climatica continua a mietere vittime innocenti dov… - greenMe_it : Apocalisse in Pakistan dopo le ondate di caldo record: quasi mille persone morte a causa delle devastanti alluvioni - ilfattovideo : Alluvioni in Pakistan, quasi mille morti a causa delle inondazioni: l’acqua invade città e paesi – Video - antonie85321896 : RT @Tg3web: In Pakistan una gigantesca emergenza umanitaria legata alle alluvioni. Quasi mille morti e 3 milioni di sfollati. -