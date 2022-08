Allerta del Ministero! Non consumate questo dolce: possibile presenza di corpi estranei (Di sabato 27 agosto 2022) Nuova Allerta da parte del Ministero della Salute su un dolce presente sul mercato. Non bisogna consumare questo prodotto: tutti i dettagli. Altro giro di richiami alimentari per il Ministero della Salute. Infatti l’organo di controllo dei prodotti presenti sul mercato ha deciso di richiamare un fagottino marchio Coop: sono presenti dei corpi estranei all’interno. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Nuovada parte del Ministero della Salute su unpresente sul mercato. Non bisogna consumareprodotto: tutti i dettagli. Altro giro di richiami alimentari per il Ministero della Salute. Infatti l’organo di controllo dei prodotti presenti sul mercato ha deciso di richiamare un fagottino marchio Coop: sono presenti deiall’interno. L'articolo proviene da Inews24.it.

EugenioGiani : A #Piombino durante il passaggio del violento fronte temporalesco. Allerta gialla estesa fino a domani! - Agenzia_Ansa : Rapporto Ue sulla siccità : in allarme il 64% del territorio. Quella di questa estate si conferma la peggiore siccit… - carmeloorlando : RT @AlessAmato: Come ogni sabato da oltre due anni, la Sala Sismica INGV viene sanificata. I turnisti escono e noi funzionari li affianchia… - AlessAmato : Come ogni sabato da oltre due anni, la Sala Sismica INGV viene sanificata. I turnisti escono e noi funzionari li af… - emiliaromagnago : Allerta meteo n. 053/2022, valida dalle 00.00 del 27-08-2022, per temporali #emiliaromagna -