Alla scuola non basta l’obbligo. Cosa dovrebbe fare Letta (Di sabato 27 agosto 2022) Roma. Enrico Letta, nel confronto con gli altri leader al Meeting di Rimini, ha proposto un’estensione dell’obbligo scolastico d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 27 agosto 2022) Roma. Enrico, nel confronto con gli altri leader al Meeting di Rimini, ha proposto un’estensione delscolastico d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

AnnaAscani : Stanno candidando Giulio TREMONTI - quello che ha tagliato 3 miliardi alla sanità e 8 miliardi alla scuola, quello… - pdnetwork : “Stanno candidando Giulio #Tremonti. Quello che ha tagliato 3 miliardi alla sanità e 8 miliardi alla scuola, quello… - pdnetwork : “Una scarsità di offerta che spinge molte famiglie a iscriverli precocemente alla scuola primaria. Porsi l’obiettiv… - Davide_2503 : RT @Piu_Europa: C'è bisogno di tutt'altro: equità generazionale in Costituzione; aumento dell'1% del PIL spesa in istruzione; scuola obbli… - albeggiava52 : RT @annapaolasanna: Alla #destra non piace l’#obbligoscolastico nella scuola materna (la parola “obbligo”, che orrore) che sarebbe un vanta… -