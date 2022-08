Alfonso Signorini ‘massacrato’ da una delle sue pupille | “da lui mai mi sarei aspettata…”

Leggi su altranotizia

(Di sabato 27 agosto 2022)sta per tornare con il Gf Vip 7 più carico che mai. Di recente però è statoda unasue. Il conduttore ha deluso unasueche a sua volta non ha trattenuto dall’esternare un duro sfogo in merito.-Altranotizia (fonte: Google)ha cominciato già dalla fine della scorsa edizione del Grande Fratello Vip a preparare una nuova scoppiettante edizione. Nel mentre però abbiamo potuto ammirarlo in vacanza in svariate località sia al mare che in montagna. Ha spiegato che aveva necessità di riequilibrare le energie per partire più carico che mai. Ma proprio la partenza della nuova edizione del reality ...