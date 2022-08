Alberto Balocco | leader discreto L’amore per il ciclismo e il rilancio del gruppo nei mercati europei

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - ClaMarchisio8 : Ho avuto la fortuna di conoscere Alberto Balocco diversi anni fa durante il periodo alla @juventusfc Un grande impr… - matteosalvinimi : Il Piemonte e l’Italia perdono una brava persona e un grande imprenditore: addio ad Alberto Balocco, ucciso da un f… - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Il ricordo dell'azienda di Alberto #Balocco. Presidente e amministratore delegato, aveva tre figli. Aveva compiuto 56 a… - MutiCarla : RT @rep_torino: Bici intatte e corpi folgorati, così è morto Alberto Balocco [di Federica Cravero] [aggiornamento delle 08:17] https://t.co… -

Sono morti folgorati:, 56 anni, amministratore delegato dell'omonima azienda dolciaria e un suo amico torinese, ma residente da alcuni anni in Lussemburgo, Davide Vigo, di 55 anni. La ...Tragedia nel pomeriggio di ieri sul colle dell'Assietta, vicino al Sestriere, sulle alpi torinesi., 53 enne amministratore dell'omonima industria dolciaria di fossano, è morto mentre stava compiendo un'escursione in mountain bike assieme ad un amico. I due sono stati colpiti da un ...«Quella dei Balocco era una dolce storia di famiglia». Amava definire così la sua azienda Alberto Balocco, 56 anni compiuti due giorni fa, morto mentre in bicicletta insieme con un amico, Davide Vigo, ...Il magazine che racconta le storie più condivise e chiacchierate sui social media e genera discussione attorno ai grandi temi dell’attualità.