Al 45' Milan-Bologna 1-0 | la sblocca Leao su assist di De Ketelaere

claudioruss : Incroci #SerieA-#ChampionsLeague #Napoli Lazio-Liverpool-Spezia-Rangers-Milan Torino-Ajax-Cremonese-Ajax-Bologna… - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Pioli e #Mihajlovic per @acmilan-@BfcOfficialPage - ArgSerie : Entretiempo!! Milan (Leao) 1-0 Bologna Spezia (Bastoni; Nzola p.) 2-1 (Frattesi) Sassuolo - VitoGirolamo27 : #Milan-#Bologna 1-0 all’intervallo: ????Primi lampi di #DeKetelaere che prima fa l’assist per il primo gol stagione… - FT_Total : ? DESCANSOS #SerieA ???? Milan 1-0 Bologna (Leao) Spezia 2-1 Sassuolo (Bastoni, Nzola pti; Frattesi) -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1 - 0 MOVIOLA ...DIRETTA(RISULTATO 1 - 0): LA SBLOCCA LEAO!frizzante in apertura di match con Charles De Ketelaere che riesce immediatamente a sfondare ma la difesa delnei primi 6 chiude con ...Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A: la partita di leao e giroud ...E’ in corso Milan Bologna a San Siro. Durante la lettura della formazione ospite tra i soliti fischi c’è stato un boato per un giocatore E’ in corso Milan Bologna a San Siro. Durante la lettura della ...