Aguero a Otamendi: ‘Menerai tutti tra Psg e Juve, ma risparmiami questi due’ (Di sabato 27 agosto 2022) In una diretta Twitch il Kun Aguero parla così al suo amico Otamendi: “Ti voglio bene, so che picchierai tutti tra PSG e Juventus,... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) In una diretta Twitch il Kunparla così al suo amico: “Ti voglio bene, so che picchieraitra PSG entus,...

DanyRoss70 : RT @TUTTOJUVE_COM: Aguero a Otamendi: 'So che picchierai tutti tra Psg e Juventus, ma risparmia Messi e Di Maria' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Aguero a Otamendi: 'So che picchierai tutti tra Psg e Juventus, ma risparmia Messi e Di Maria' - TUTTOJUVE_COM : Aguero a Otamendi: 'So che picchierai tutti tra Psg e Juventus, ma risparmia Messi e Di Maria' - junews24com : Aguero: «Otamendi? Tra Juve e PSG menerà tutti, ma spero non lui» - -