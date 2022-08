Affonda a Capri e accusa | “Niente aiuto dalla Capitaneria”

(Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUna brutta avventura finita con una coda polemica è quella accaduta ieri ad un consigliere comunale di Lacco Ameno il cui motoscafo èto all’improvviso mentre si trovava in navigazione tra Ischia Castellammare. “Ladi porto non ci ha aiutato”: è l’. La replica: “erano già in salvo, nessun mancato soccorso”. L’uomo, Piero Monti, attraverso il suo profilo social ha raccontato che mentre navigava verso il porto stabiese con la moglie si è accorto che il natante su cui erano a bordo cominciava ad imbarcare acqua e si è rapidamente inabissato. Monti e la moglie sono quindi saliti su un materassino che avevano a bordo ed attraverso i telefoni cellulari hanno cominciato a chiedere, ad amici ed alla Guardia Costiera. Alla fine sono stati tratti in salvo da due velisti ...

