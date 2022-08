Abraham risponde a Vlahovic | fra Juve e Roma è 1-1

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – In attesa di veder scendere in campo le altre dirette avversarie nella corsa al titolo, nè lantus nè lasono riuscite ad approfittare dell'occasione per conquistare la vetta della classifica, e all'Allianz Stadium di Torino il tanto atteso scontro diretto del pomeriggio è finito 1-1. C'era grande curiosità anche per il ritorno dell'ex Paulo Dybala e la Joya, seppur in ombra per due terzi di gara, ci ha messo lo zampino nel gol del parinista con un assist decisivo. Erano passati un minuto e sedici secondi dal fischio d'inizio di Irrati quando, al primo pallone della partita, è andato a battere una punizione procurata da Cuadrado per fallo di Matic: palla che dopo aver accarezzato la traversa si è infilata nel sette alla sinistra di Rui Patricio.ntus ...