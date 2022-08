“Abito arrivato e chiesa addobbata”. Matrimonio Federica Pellegrini, le prime immagini dei preparativi sono una meraviglia (Di sabato 27 agosto 2022) Federica Pellegrini, le nozze con Matteo Giunta. Questa volta ci siamo davvero. Poche ore per vedere la coppia all’altare e promettersi amore eterno. Emozione ma anche preparativi in corso che non finiscono di essere condivisi con i fan. Le foto dei momenti più belli prima di diventare marito e moglie rivelate su un articolo dedicato di Today. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le nozze. A rivelare qualche dettaglio il Tg5. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di San Zaccaria e poi su una barca verso il resort su un’isola incantevole. Enzo Miccio a curare i dettagli della la festa. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le nozze. Le foto dei preparativi Ma non solo. Rivelato anche il nome del parroco che sposerà ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 agosto 2022), le nozze con Matteo Giunta. Questa volta ci siamo davvero. Poche ore per vedere la coppia all’altare e promettersi amore eterno. Emozione ma anchein corso che non finiscono di essere condivisi con i fan. Le foto dei momenti più belli prima di diventare marito e moglie rivelate su un articolo dedicato di Today.e Matteo Giunta, le nozze. A rivelare qualche dettaglio il Tg5. La cerimonia si svolgerà nelladi San Zaccaria e poi su una barca verso il resort su un’isola incantevole. Enzo Miccio a curare i dettagli della la festa.e Matteo Giunta, le nozze. Le foto deiMa non solo. Rivelato anche il nome del parroco che sposerà ...

