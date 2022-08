"Abbiamo visto il dossier". Soffiata dalle "stanze segrete": cosa accadrà subito dopo il voto (Di sabato 27 agosto 2022) Che tipo di programma sarà quello di Giorgia Meloni al governo? Una Soffiata arriva a La Stampa da un'analista, che però chiede di rimanere anonimo: "Il programma che ci è stato prospettato somiglia molto a quello del primo Berlusconi, solo con un accento più marcato alla difesa delle imprese nazionali". Stando all'articolo di Alessandro Barbero e Francesco Olivo sul quotidiano torinese, la Meloni avrebbe ricevuto degli inviti a incontrare le banche d'affari e i grandi fondi di investimento di Londra ancor prima della fine del governo Draghi. L'intenzione di questi istituti, come Morgan Stanley, J. P. Morgan, Goldman Sachs, Elliot, Fidelity, BlackRock, Bridgewater, è quella di capire che progetti abbia in mente la probabile premier del prossimo governo. È lei, infatti, Giorgia Meloni, la favorita delle elezioni del 25 settembre. "A fare da apripista fin qui ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Che tipo di programma sarà quello di Giorgia Meloni al governo? Unaarriva a La Stampa da un'analista, che però chiede di rimanere anonimo: "Il programma che ci è stato prospettato somiglia molto a quello del primo Berlusconi, solo con un accento più marcato alla difesa delle imprese nazionali". Stando all'articolo di Alessandro Barbero e Francesco Olivo sul quotidiano torinese, la Meloni avrebbe ricevuto degli inviti a incontrare le banche d'affari e i grandi fondi di investimento di Londra ancor prima della fine del governo Draghi. L'intenzione di questi istituti, come Morgan Stanley, J. P. Morgan, Goldman Sachs, Elliot, Fidelity, BlackRock, Bridgewater, è quella di capire che progetti abbia in mente la probabile premier del prossimo governo. È lei, infatti, Giorgia Meloni, la favorita delle elezioni del 25 settembre. "A fare da apripista fin qui ...

CarloCalenda : Mi candiderò all’uninominale di Roma insieme a @elenabonetti. È una seconda occasione per sconfiggere il sistema di… - teatrolafenice : Un'evocazione di Debussy, che ormai conoscerete visto che vi proponiamo spesso qui i suoi ascolti: 'La fanciulla da… - AntoVitiello : #Tonali: 'Quando vinci uno scudetto torni sulle ali dell'entusiasmo. Lo abbiamo visto contro l'Udinese che siamo an… - frasimaidette : RT @pastaIpesto: ho visto un tiktok di una ragazza latina trasferitasi in italia che diceva che farsi amici in Italia è difficilissimo perc… - Whatsername_17_ : Ma come si fa a giudicare la capacità attoriale, lo sguardo, la solennità, l'austerità e le movenze di un pg che no… -