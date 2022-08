A Mosca si apre il festival internazionale di musica militare (Di sabato 27 agosto 2022) A Mosca si è tenuta la cerimonia inaugurale del festival internazionale di musica militare 'Torre Spasskaya', con spettacoli e marce militari sulla Piazza Rossa. 27 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Asi è tenuta la cerimonia inaugurale deldi'Torre Spasskaya', con spettacoli e marce militari sulla Piazza Rossa. 27 agosto 2022

TgLa7 : Cnn Turk, Mosca apre a un incontro Putin-Zelensky ++ Fonti russe, i leader possono discutere road map per la pace #Ucraina - riotta : La morte in un'esplosione di Daria #Dugina figlia del dirigente nazionalista putiniano Alexander #Dugin nei pressi… - Giuseppeiacobe3 : Questa gentaglia si indigna verso chi apre uno spiraglio verso Mosca a fin di bene, persino contro la preghiera del… - IsrahellMerda : @Amos8125 @VotaSpartaco Sì penso pure io una cosa simile, tipo il primo Macdonald apre a Mosca non in qualche remot… - LadyAfro17 : RT @solagimma: ???? Apre a #Mosca il primo Stars Coffee shop, che ha sostituito Starbucks in Russia. -