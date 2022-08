A Milano il Pd "vota" Draghi. Al circolo spunta il volto del premier (Di sabato 27 agosto 2022) Nel capoluogo lombardo, nel circolo di Corso Garibaldi, è ancora presente affisso in bella vista l’orgoglioso endorsement in favore di Mario Draghi. Eppure, a essere protagonista della campagna elettorale, dovrebbe essere ormai in maniera esclusiva Letta Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Nel capoluogo lombardo, neldi Corso Garibaldi, è ancora presente affisso in bella vista l’orgoglioso endorsement in favore di Mario. Eppure, a essere protagonista della campagna elettorale, dovrebbe essere ormai in maniera esclusiva Letta

gw09532 : @gparagone Passo io per cattivo, a noi hai rotto tu. Ma dobbiamo sopportarti solo un altro mese. Poi, come a Milano… - _RayPurchase_ : Il 25 Settembre si vota. Ma a Milano c’è la fashion week. Devo scegliere se lavorare la o scendere per andare a vot… - Riveriu1 : @HoaraBorselli Purtroppo a Milano , la maggior parte dei residenti vota con la matita nel fondoschiena. Speriamo ch… - ildelfinogiulio : @laGreta_ Lo voglio quando rientro a Milano te lo rubo e mi raccomando non metterci su l’ex libris ma comunque VOTA PD VOTA PD VOTA PD - rob_milano : RT @gr_grim: I costi dell'energia sono già triplicati rispetto al 2021. Ora di dicembre saranno sestuplicati. Si vota tra un mese e nessun… -