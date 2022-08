“A cosa devono rinunciare gli italiani” La legge del passato che travolge le elezioni

(Di sabato 27 agosto 2022) All'inizio fu la clamorosa scelta nel 1978 del silenzio in tv di Marco Pannella ed Emma Bonino, imbavagliati per 24 lunghissimi minuti per contestare la mancanza di informazione sui referendum. Degli ultimi giorni, in occasione di un altra decisiva campagna elettorale, è la decisione di Agcom di bloccare il confronto a «Porta a Porta» tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Una storia lunga e quasi sempre contestata che ha al centro la cosiddetta ‘par condicio', che gioco forza deve tenere conto delle variazioni avvenute nel tempo dellaelettorale. Nel linguaggio politico per par condicio si intendono le norme per cui tutti i soggetti politici di una campagna elettorale hanno identiche possibilità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa. Dopo le proteste dei radicali, nel 1993 venne approvata la primasulla disciplina delle ...

pdnetwork : È indecente usare le immagini di uno #stupro. Indecente ancora di più farlo a fini elettorali. Il #rispetto delle v… - sabribri1977 : RT @cris_cersei: Quando avete finito di GODERE per i bar che chiudono, potreste dare un consiglio su cosa devono fare i gestori di un risto… - LorenziVel : @PBerizzi @repubblica Perché i migranti egiziani e siriani devono partire dalla Libia??? Cosa c'è li? Una fermata ATM??? - Semolimughetti : @davrosoff @mimmo_ferretti Ti ricordi quando Nicolanti diceva che eri balordo perché andandotene da Retesport gli a… - taddeo_lee : RT @marcounionista: Questa è la-gente dell'ambasciata russa in Italia, arroganti e sprezzanti i Partiti Politici TUTTI DEVONO indignarsi di… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Principalmente, i personaggi famosicimentarsi in esibizioni canore live. Il debutto di Sing Sing Sing era previsto per lunedì 26 settembre 2022 , e sarebbe dovuto andare in onda ogni lunedì ...I brianzoli hanno messo a segno svariati colpi in entrata cheancora trovare l'intesa ... Non so perché si dica questa. Inutile dire bugie o mezze verità, vediamo, ma non credo che si farà ... Gas, l'esperto: i prezzi saliranno. Ecco cosa deve fare l'Italia La produzione del reality ha spiegato come sarà risolto il nodo legato alle elezioni politiche previste per il 25 settembre ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...