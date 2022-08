1773 | 65 euro | il nuovo bonus messo a sostegno della maternità | Come ottenerlo

Leggi su topicnews

(Di sabato 27 agosto 2022) Sembra che anche per il 2022 sia stato confermato l’aiuto per tutte quelle donne che mettono al mondo un figlio in una situazione di disagio economico.mamme disoccupate (Canva)2022 per mamme disoccupate: i requisiti da avere Ilper mamme con ISEE basso e disoccupate è stato confermato anche per il 2022. Si tratta di un’agevolazione per le neo mamme che vivono in condizioni economiche precarie, ilviene richiesto al Comune di appartenenza e viene erogato dall’INPS. Per ottenere l’agevolazione, ovviamente, ci sono determinati requisiti da rispettare. Ilè destinato alle donne che non hanno diritto al congedodell’INPS, perché disoccupate o non hanno i contributi minimi. Si tratta dunque di casalinghe, ...