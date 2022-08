Zuppa di Porro 26 agosto 2022

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 26 agosto 2022)di. Il casino del gas sempre essere arrivato ora: idea geniale di calenda sospendiamo la campagna elettorale. Clò più seriamente su cosa ocorra fare. Travaglio contro il polo della serietà cioè il terzo. La rai blocca la serie su Dalla Chiesa, sono proprio dei pazzi, per il foglio bizantini, ma non basta. Scaroni alle olimpiadi, per fortuna. il prsidenzialismo è ok, per andreatta, se lo propone la snistra. Attacco all’Italia, hedge in manovra dice il Ft, ma il sole non ci crede e il Giornale Teme. Il caso Ruberti e le polizze assicurative per il Messaggero. Huawei chude e non ce ne accorgeremo. Apsesi trova elegante la Ferragni: evvabbè. La spia russa per Repubblica. #rassegnastampa26L'articolo proviene da Nicola