Zelensky | Russia ha portato Europa a un passo da disastro nucleare

Kiev, 26 agosto 2022 "La Russia ha portato l'Ucraina e tutti gli europei a un passo da un disastro radioattivo. Oggi, per la prima volta nella storia, la centrale nucleare di Zaporizhzhia si è fermata"...

