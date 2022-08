Zaporizhzhia, incendio nell’area della centrale (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Un incendio è scoppiato nelle scorse ore nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. E’ quanto ha riportato l’agenzia russa Tass, citando le autorità locali. “Boschi in fiamme nell’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia”, ha scritto su Telegram un componente del consiglio dell’amministrazione militare-civile, Vladimir Rogov, allegando immagini satellitari che mostrano del fumo. Ieri, ha aggiunto con accuse agli ucraini, “Energodar, Melitopol e Kherson sono rimaste senza corrente per diverse ore” e “questo a causa dell’interruzione della fornitura dalla centrale di Zaporizhzhia per le provocazioni dei militanti di Zelensky”. Secondo Rogov, “il distacco è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Unè scoppiato nelle scorse orenucleare di. E’ quanto ha riportato l’agenzia russa Tass, citando le autorità locali. “Boschi in fiammenucleare di”, ha scritto su Telegram un componente del consiglio dell’amministrazione militare-civile, Vladimir Rogov, allegando immagini satellitari che mostrano del fumo. Ieri, ha aggiunto con accuse agli ucraini, “Energodar, Melitopol e Kherson sono rimaste senza corrente per diverse ore” e “questo a causa dell’interruzionefornitura dalladiper le provocazioni dei militanti di Zelensky”. Secondo Rogov, “il distacco è ...

Agenzia_Ansa : Un incendio boschivo è scoppiato nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ucraina e Russia si accusano a… - linobor : RT @francofontana43: Blackout nucleare a Zaporizhzhia La centrale scollegata dalla rete per un incendio. Bombe sul treno Versioni (come al… - telodogratis : Zaporizhzhia, incendio nell’area della centrale - zazoomblog : Ucraina incendio in boschi vicino alla centrale di Zaporizhzhia - #Ucraina #incendio #boschi #vicino - LaRagione_eu : Un #incendio è scoppiato nelle scorse ore nell'area della #centrale #nucleare di #Zaporizhzhia. È quanto ha riporta… -