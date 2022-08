Xiaomi - Possibile accordo con Baic per produrre auto elettriche

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il gigante dell'elettronicaè in trattativa conper la produzione di veicoli elettrici. La notizia, diffusa da Reuters, rafforza l'ipotesi chesia in grado di seguire la strategia delineata nel 2021 che prevede il debutto di un prodotto sul mercato entro il 2024. La strategia a lungo termine, invece, prevede il lancio di quattro diversi veicoli e dovrebbe essere imminente la presentazione di una concept. Conin attesa diinnomia.aveva originariamente deciso diin proprio le vetture e ha già investito somme ingenti per realizzare la propria fabbrica da 300.000all'anno; tuttavia, i ritardi burocratici e tecnici subiti dal progetto hanno convinto i vertici a cercare ...