(Di venerdì 26 agosto 2022)resterà in WWE per il prossimo futuro, avendo firmato un nuovocon la società. Nel corso di una nuova intervista rilasciata a BT Sport, il commentatore di NXT ha rivelato di aver firmato un nuovocon la WWE poiché il suo precedente accordo di due anni era in scadenza. “Sto per raggiungere il mio anniversario di due anni. Ho appena firmato una nuova estensione del mio. Il mioera scaduto. Sono passati due anni. Credo di essere tornato nell’agosto 2020. La scorsa settimana ho accettato un nuovo. Sono molto felice di rimanere in WWE e di continuare il mio ruolo in NXT. Sono entusiasta di essere in quell’ambiente. Lo adoro”.ha iniziato a lottare nella WWE nel 2006, dove ha ...

Zona_Wrestling : WWE: Wade Barrett rinnova il suo contratto, rimarrà ad NXT -

The Shield Of Sports

Wade Barrett resterà in WWE per il prossimo futuro, avendo firmato un nuovo contratto con la società. Nel corso di una nuova intervista rilasciata a BT Sport, il commentatore di NXT ha rivelato di ave ...Wade Barrett isn't going anywhere. In an interview with BT Sport, Barrett announced that he signed a new contract with WWE as his old two-year deal was expiring. "I'm about to hit my two-year ...