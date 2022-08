WWE | Ulteriori due ritorni annunciati per la puntata di Smackdown di stasera

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ho scritto qualche giorno fa che il ritorno di Kurt Angle, previsto per ladi RAW di Lunedì prossimo, non era l’unico e non sarebbe stato l’ultimo. Difatti, ancora duesono in programma per ladiche si terrànegli Stati Uniti in quel di Motor City. Chi ritorna? Secondo quanto riportato da Fightful Select, è previsto il ritorno di Xavier Woods nello show blu. Va rimembrato che l’atleta del New Day è fuori dai giochi dal 29 Giugno scorso, da quando, cioè, è stato infortunato da un attacco con la sedia d’acciaio per mano dei Viking Raiders. Tuttavia, il suo compagno di squadra Kofi Kingston, ha continuato la sua rivalità contro i responsabili dell’infortunio di Woods, tanto che i New Day affronteranno proprio I “Vichinghi” in quel di Clash at the ...