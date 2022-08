WWE | Teniamoci stretti Roman Reigns

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 26 agosto 2022) C’è quel famoso teorema matematico secondo il quale “cambiando gli ordini degli addendi, il risultato non cambia”. Per cui, forti di questa postulazione scientifica, anche se ildi oggi è totalmente diverso da quello di qualche anno fa, si dovrebbe ritenere che sia meritevole della stessa disapprovazione popolare. Ma prima di mettere alla gogna per la seconda volta il “Capo tribù”, valutiamone gli effettivi cambiamenti che, volente o nolente, lo hanno portato nell’olimpo del Wrestling moderno. Piccolo flashback Negli anni 2016-2019,ha faticato a guadagnarsi il rispetto dei fans. Era proposto come face, eppure quegli stessi fans non vedevano in lui un “degno” esempio da imitare. Forse, perché poi tan to “buono” non era. Risultava un po’ spocchioso (ricordiamo il promo in cui si definisce “THE guy”), e ...