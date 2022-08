WWE: Ritorno non così scontato, Johnny Gargano ha considerato fortemente la AEW (Di venerdì 26 agosto 2022) Johnny Gargano è stato uno dei wrestler più amati nella storia di NXT, sia per il sincero amore che lo legava al brand sia per incontri e faide a 5 stelle. Scaduto il suo contratto con la WWE, i fan si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro di Johnny Wrestling, in bilico tra Stamford e la AEW, forse l’opzione più consistente, almeno fino a lunedì, quando Gargano ha fatto Ritorno in WWE, a Monday Night Raw. Sliding doors Infatti, dopo che Triple H è diventato il responsabile creativo della WWE, già si vociferava il Ritorno di uno dei suoi prediletti, ma secondo quanto riportato da Dave Meltzer nell’ultima edizione del Wrestling Observer Newsletter, Gargano ha preso in forte considerazione la AEW: “Ovviamente quando Gargano non ha ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 26 agosto 2022)è stato uno dei wrestler più amati nella storia di NXT, sia per il sincero amore che lo legava al brand sia per incontri e faide a 5 stelle. Scaduto il suo contratto con la WWE, i fan si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro diWrestling, in bilico tra Stamford e la AEW, forse l’opzione più consistente, almeno fino a lunedì, quandoha fattoin WWE, a Monday Night Raw. Sliding doors Infatti, dopo che Triple H è diventato il responsabile creativo della WWE, già si vociferava ildi uno dei suoi prediletti, ma secondo quanto riportato da Dave Meltzer nell’ultima edizione del Wrestling Observer Newsletter,ha preso in forte considerazione la AEW: “Ovviamente quandonon ha ...

