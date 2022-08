Wijnaldum, non si opera: sì alla terapia conservativa. La Roma spera di riaverlo a gennaio (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo vari consulti tra la Roma, il Psg e la nazionale olandese, Gini Wijnaldum ha preso la sua decisione: non si opererà alla tibia dopo l'infortunio di una settimana fa. Il centrocampista, ascoltati ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo vari consulti tra la, il Psg e la nazionale olandese, Giniha preso la sua decisione: non si opereràtibia dopo l'infortunio di una settimana fa. Il centrocampista, ascoltati ...

angelomangiante : #Wijnaldum non si opera. Ha scelto la terapia conservativa. Stop di 3-4 mesi. Ritorno in campo nel 2023. @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA ROMA WIJNALDUM NON SI OPERA, STOP DI 3-4 MESI Dopo la rottura della tibia ha scelto la terapia conservati… - GoalItalia : Wijnaldum ha deciso: non si opera Tempi di recupero più lunghi ? ? - teladoiotokyo : Wijnaldum sceglie la terapia conservativa, non si opera alla tibia e torna nel 2023: #ASR #ASRoma #Wijnaldum… - ASRomaStats : RT @angelomangiante: #Wijnaldum non si opera. Ha scelto la terapia conservativa. Stop di 3-4 mesi. Ritorno in campo nel 2023. @SkySport -