WhatsApp, un nuovo cambiamento che sa di rivoluzione: ecco come cambiano i gruppi (Di venerdì 26 agosto 2022) Altro giorno altro aggiornamento in casa WhatsApp. Questa volta protagonisti sono i gruppi del popolare servizio di IM di casa Meta. Dal canale beta dell’applicazione, disponibile sia su iOS che su Android, appare ora la possibilità di visualizzare le immagini del profilo dei partecipanti ai gruppi. WhatsApp: dalla beta novità per i gruppi – 26822 www.computermagazine.itwhatLa popolarissima app di IM appartenente al gruppo Meta si rinnova, e lo fa ormai quotidianamente. E, ancora una volta, è la penna dei ragazzi di WABetaInfo ad informarci di una novità succulenta, direttamente dalla beta dell’app disponibile sia su iOS che su Android. Tra le tante funzioni sperimentali che il servizio introduce ormai quotidianamente, come l’ultima in cui viene introdotto un nuovo ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Altro giorno altro aggiornamento in casa. Questa volta protagonisti sono idel popolare servizio di IM di casa Meta. Dal canale beta dell’applicazione, disponibile sia su iOS che su Android, appare ora la possibilità di visualizzare le immagini del profilo dei partecipanti ai: dalla beta novità per i– 26822 www.computermagazine.itwhatLa popolarissima app di IM appartenente al gruppo Meta si rinnova, e lo fa ormai quotidianamente. E, ancora una volta, è la penna dei ragazzi di WABetaInfo ad informarci di una novità succulenta, direttamente dalla beta dell’app disponibile sia su iOS che su Android. Tra le tante funzioni sperimentali che il servizio introduce ormai quotidianamente,l’ultima in cui viene introdotto un...

andrea_lmbrd : RT @panormos_info: ?????????????? ????????????????????????! Un Laboratorio tutto nuovo e stimolante in collaborazione con L'Incanto Di Iris?? Per Adulti e Ra… - panormos_info : ?????????????? ????????????????????????! Un Laboratorio tutto nuovo e stimolante in collaborazione con L'Incanto Di Iris?? Per Adulti… - SocialandTech : Il nuovo articolo (Esendex rende disponibile un eBook gratuito per utilizzare al meglio WhatsApp Business Platform)… - saltandpepper90 : BUM ?? Nel mio nuovo libro ?? 'Who is the King - segreti di calciomercato' (Ottobre, prenotatelo) tutti i retroscena… - aannanax : ma il nuovo aggiornamento di #WhatsApp -