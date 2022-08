WhatsApp, i dettagli della nuova funzione ‘scorciatoia camera’ (Di venerdì 26 agosto 2022) Spunta su WhatsApp una nuova scorciatoia per la camera del vostro cellulare: nuovo aggiornamento per il servizio di messaggistica di Meta. Non finiscono mai gli aggiornamenti per l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Infatti WhatsApp è pronta a lanciare l’ennesima funzione che introduce una nuova scorciatoia: scopriamo tutti i cambiamenti. La nuova scorciatoia in arrivo sull’applicazione (Via WebSource)È un periodo a dir poco attivissimo per gli sviluppatori di WhatsApp che stanno aggiornando quotidianamente l’applicazione o meglio la sua versione Beta dove vengono provate tutte le nuove funzionalità. Infatti sul portale specializzato WABetaInfo è spuntata l’ennesima novità. Stavolta ad essere spulciata è la versione 2.22.19.3 per ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 26 agosto 2022) Spunta suunascorciatoia per la camera del vostro cellulare: nuovo aggiornamento per il servizio di messaggistica di Meta. Non finiscono mai gli aggiornamenti per l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Infattiè pronta a lanciare l’ennesimache introduce unascorciatoia: scopriamo tutti i cambiamenti. Lascorciatoia in arrivo sull’applicazione (Via WebSource)È un periodo a dir poco attivissimo per gli sviluppatori diche stanno aggiornando quotidianamente l’applicazione o meglio la sua versione Beta dove vengono provate tutte le nuove funzionalità. Infatti sul portale specializzato WABetaInfo è spuntata l’ennesima novità. Stavolta ad essere spulciata è la versione 2.22.19.3 per ...

ceramicacaltag : Farfalla in ceramica Piccola cm 8 in Ceramiche di Caltagirone. Spedizione gratuita per ordini superiori a € 100. Pa… - ceramicacaltag : Testa in Ceramica Caltagirone Verus Donna Madreperlata Oro cm 48 in Ceramiche di Caltagirone. Spedizione gratuita p… - ceramicacaltag : Applique Piccolo Coppa ceramica 2 luci in Ceramiche di Caltagirone. Spedizione gratuita per ordini superiori a € 10… - ceramicacaltag : Lampadario legno 3 luci in Ceramiche di Caltagirone. Spedizione gratuita per ordini superiori a € 100. Pagamento an… - ceramicacaltag : TESTA DI MORO SICILIANA CALTAGIRONE DONNA FIORI OCRA 40 CM in Ceramiche di Caltagirone. Spedizione gratuita per ord… -