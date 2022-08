West Ham, Scamacca: «Sempre disponibile, in Europa per andare avanti» (Di venerdì 26 agosto 2022) Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, ha parlato dopo la qualificazione in Conference League della sua squadra Gianluca Scamacca ha parlato così ai canali ufficiali del West Ham. LE PAROLE – «È stata una vittoria importante e non era facile su un campo così piccolo, ma abbiamo fatto bene. Stiamo prendendo confidenza tutti assieme e credo che le prossime settimane andranno ancora meglio. Vogliamo stare in Europa, daremo tutti il 100% per arrivare più lontano possibile. Io lavoro per la squadra, sono Sempre disponibile e quando il mister avrà bisogno, sarò pronto. Ora dobbiamo tornare a vincere anche in Premier League e lo faremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Gianluca, attaccante delHam, ha parlato dopo la qualificazione in Conference League della sua squadra Gianlucaha parlato così ai canali ufficiali delHam. LE PAROLE – «È stata una vittoria importante e non era facile su un campo così piccolo, ma abbiamo fatto bene. Stiamo prendendo confidenza tutti assieme e credo che le prossime settimane andranno ancora meglio. Vogliamo stare in, daremo tutti il 100% per arrivare più lontano possibile. Io lavoro per la squadra, sonoe quando il mister avrà bisogno, sarò pronto. Ora dobbiamo tornare a vincere anche in Premier League e lo faremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

