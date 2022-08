West Ham, ecco il colpo per l’attacco: accordo per Paquetà (Di venerdì 26 agosto 2022) Il West Ham ha trovato l’accordo con il Lione per l’acquisto di Lucas Paquetà: ecco il rinforzo in attacco Secondo quanto riferito da Sky Sports Uk, il West Ham ha trovato l’accordo con il Lione per l’acquisto del fantasista Lucas Paquetà. La cifra che entrerebbe nelle casse dei francesi potrebbe superare i 60 milioni di euro. Sul brasiliano il Milan ha il 15% sulla futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) IlHam ha trovato l’con il Lione per l’acquisto di Lucasil rinforzo in attacco Secondo quanto riferito da Sky Sports Uk, ilHam ha trovato l’con il Lione per l’acquisto del fantasista Lucas. La cifra che entrerebbe nelle casse dei francesi potrebbe superare i 60 milioni di euro. Sul brasiliano il Milan ha il 15% sulla futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

