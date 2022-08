Walter Nudo: “Non sono sparito, sono rinato”. Cosa fa oggi, quanti anni ha e che fine ha fatto (Di venerdì 26 agosto 2022) “Non sono sparito, sono rinato“. Risponde così Walter Nudo a chi lo accusa senza troppi giri di parole di essere sparito dalla televisione. Chi ha vissuto il periodo d’oro degli anni 90 se lo ricorda bene: modello, attore, volto magnetico, voce penetrante, Walter Nudo era sulla bocca di tutti e all’apice del successo mediatico. Gli anni Duemila lo hanno avvicinato al mondo del reality, dove si è rivelato un personaggio vincente: due vittorie, prima all’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello Vip, che oltre al denaro e a una nuova fama non gli hanno dato ciò che veramente cercava. E, ironia della sorte, adesso che di soldi non ne ha più come prima è tornato a essere ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 agosto 2022) “Non“. Risponde cosìa chi lo accusa senza troppi giri di parole di esseredalla televisione. Chi ha vissuto il periodo d’oro degli90 se lo ricorda bene: modello, attore, volto magnetico, voce penetrante,era sulla bocca di tutti e all’apice del successo mediatico. GliDuemila lo hanno avvicinato al mondo del reality, dove si è rivelato un personaggio vincente: due vittorie, prima all’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello Vip, che oltre al denaro e a una nuova fama non gli hanno dato ciò che veramente cercava. E, ironia della sorte, adesso che di soldi non ne ha più come prima è tornato a essere ...

