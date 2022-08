Vuelta a España 2022, Samuele Battistella: “Ho dato tutto, non potevo fare di più. Non ho rimpianti” (Di venerdì 26 agosto 2022) L’azzurro Samuele Battistella ha sfiorato il successo quest’oggi nella settima tappa della Vuelta a España 2022, partendo in fuga sin dalle prime battute della frazione, tuttavia la vittoria è andata nelle mani dello spagnolo del team Cofidis Jesus Herrada, dimostratosi più esperto, ma soprattutto più veloce nella volata finale. Dispiacere inevitabile per il corridore italiano dell’Astana Qazaqstan, essendo andato ad un passo dal successo, che non è arrivato per una questione di centimetri. Nessun rimpianto, la strategia si è rivelata giusta, avendo marcato stretto negli ultimi metri proprio chi alla fine ha tagliato per primo il traguardo: l’azzurro può ritenersi comunque soddisfatto del secondo posto conquistato. Ecco le dichiarazioni dell’azzurro, rilasciate alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) L’azzurroha sfiorato il successo quest’oggi nella settima tappa della, partendo in fuga sin dalle prime battute della frazione, tuttavia la vittoria è andata nelle mani dello spagnolo del team Cofidis Jesus Herrada, dimostratosi più esperto, ma sopratpiù veloce nella volata finale. Dispiacere inevitabile per il corridore italiano dell’Astana Qazaqstan, essendo anad un passo dal successo, che non è arrivato per una questione di centimetri. Nessun rimpianto, la strategia si è rivelata giusta, avendo marcato stretto negli ultimi metri proprio chi alla fine ha tagliato per primo il traguardo: l’azzurro può ritenersi comunque soddisfatto del secondo posto conquistato. Ecco le dichiarazioni dell’azzurro, rilasciate alla ...

