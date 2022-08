Vuelta a España 2022, Jesus Herrada: “Sprint finale pazzesco, sapevo che avrei avuto le mie chance” (Di venerdì 26 agosto 2022) La fuga da lontano quest’oggi, alla settima tappa della Vuelta a España 2022 da Camargo a Cistierna, ha avuto successo, riuscendo a resistere ai tentativi di recupero soprattutto nelle ultime battute del plotone. Chi però può festeggiare tra i fuggitivi è il solo Jesus Herrada (Cofidis), che ha tagliato il traguardo per primo in una volata decisa praticamente al photofinish. Lo spagnolo ha dimostrato di averne di più rispetto agli avversari, a discapito del nostro azzurro Samuele Battistella che, pur marcando stretto il corridore della Cofidis, non ha avuto modo di portare a casa la vittoria, beffato dunque da Herrada; secondo successo per un iberico alla Vuelta (dopo la vittoria di Marc Soler alla quinta frazione). Di seguito, le ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) La fuga da lontano quest’oggi, alla settima tappa dellada Camargo a Cistierna, hasuccesso, riuscendo a resistere ai tentativi di recupero soprattutto nelle ultime battute del plotone. Chi però può festeggiare tra i fuggitivi è il solo(Cofidis), che ha tagliato il traguardo per primo in una volata decisa praticamente al photofinish. Lo spagnolo ha dimostrato di averne di più rispetto agli avversari, a discapito del nostro azzurro Samuele Battistella che, pur marcando stretto il corridore della Cofidis, non hamodo di portare a casa la vittoria, beffato dunque da; secondo successo per un iberico alla(dopo la vittoria di Marc Soler alla quinta frazione). Di seguito, le ...

Vuelta a Espana 2022: sesta e settima tappa a Vine e Herrada. Evenepoel in rosso Arrivo in volata tra cinque corridori nella settima tappa della Vuelta a Espana 2022 , la Camargo - Cistierna di 190 km, e successo dello spagnolo Jesus Herrada della Cofidis , che batte Samuel Battistella dell' Astana Qazaqstan Team e il britannico Fred Wright ...