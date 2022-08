Vuelta a España 2022, 8° tappa La Pola Llaviana - Yernes y Tameza: percorso, orari e altimetria (Di venerdì 26 agosto 2022) Nuovo arrivo in salita alla Vuelta a España dopo quello del Pico Jano. L'8° tappa della corsa roja, La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Colláu Fancuaya (Yernes y Tameza) di 153,4 km, si concluderà in quota al termine di una salita che, in alcuni tratti, toccherà anche il 19% di pendenza massima. Il percorso dell'8° tappa L'8° tappa della Vuelta a España 2022, in programma sabato 27 agosto si disputerà lungo un tracciato di 153,4 km con partenza da La Pola Llaviana, una delle nove parrocchie civili che costituiscono il comune di Laviana nelle Asturie. La conclusione della tappa su un traguardo inedito ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 agosto 2022) Nuovo arrivo in salita alladopo quello del Pico Jano. L'8°della corsa roja, Lade Laviana - Colláu Fancuaya () di 153,4 km, si concluderà in quota al termine di una salita che, in alcuni tratti, toccherà anche il 19% di pendenza massima. Ildell'8°L'8°della, in programma sabato 27 agosto si disputerà lungo un tracciato di 153,4 km con partenza da La, una delle nove parrocchie civili che costituiscono il comune di Laviana nelle Asturie. La conclusione dellasu un traguardo inedito ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: sei fuggitivi con un vantaggio di 3’20” inizia il Puerto de San… - SpazioCiclismo : I corridori si stanno dirigendo verso il chilometro zero #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : Jaakko Hanninen e Andrea Vendrame costretti a lasciare #LaVuelta22 perché positivi al #covid - sandrobrambilla : Oggi 26 agosto in edicola #Tuttosport con due pagine di #Ciclismo a cura di #AlessandroBrambilla. Tra argomenti an… -